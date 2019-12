Sam Smith surpreendeu os que o seguem no Instagram, esta terça-feira, com uma fotografia do seu peito, onde fala sobre o corpo e a quadra natalícia.

Uma altura do ano mais propícia a cometer deslizes no que diz respeito à alimentação saudável e para o artista não é exceção.

"O Natal está a chegar. Esta época do ano causa-me sempre problemas corporais difíceis. Eu adoro 'mince pies' [uma torta doce de origem inglesa] e todos os doces, e ganho sempre um pouco mais de peso durante este período", começa por referir o cantor na legenda da imagem.

De seguida, deixou uma mensagem a encorajar todas as pessoas a aceitarem os seus corpos.

"Escrevo isto para todos, mas também para mim. Certifiquem-se de lembrar os nossos corpos durante este período de que, independentemente do peso que tenhamos, merecemos amor e aceitação. Vamos amar os nossos corpos flutuantes. Olhe-se ao espelho e regue aquele reflexo com bondade de Natal. Seja super doce. É uma luta cotidiana para mim. Tu não estás sozinho", rematou.

Leia Também: Demi Lovato faz tatuagem em homenagem à sua sobriedade