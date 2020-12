1 - Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Seria clichê responder o meu 'mais que tudo'?

2 - Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um isqueiro... só espero que por lá exista lenha.

3 - Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

O meu maior guilty pleasure é sem dúvida repetir vezes sem conta canções que me transmitem determinadas sensações. Consigo cansar as pessoas à minha volta com isso.

4 - Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Comida? Eu sou extremamente rigoroso com a minha alimentação, encontro nesse rigor o conforto de saber que salvaguardo o meu físico e a minha saúde. Por essa razão... escolheria algo bem saudável... legumes é sempre algo que me faz sentir bem .

5 - Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

A minha melhor amiga Tomasia, ia irritar-me ao ouvi-la em pânico.

6 - Qual a sua mania mais estranha?

Maquilhar-me só para mim em casa ou até mesmo usar perfume para dormir.

7 - A sua viagem de sonho, qual é?

Egito. Estou a espera que esta pandemia me permita e mostro-vos tudo!

8 - Qual o local onde não quer voltar?

Não é que não queira voltar, mas não gostei nada de ir até Istambul. Fiquei desiludido.

9 - Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Decoração, já fiz imensos trabalho de décor, simplesmente não os mostro.

10 - Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro do meu pai, não sei explicar... mas o cheiro dele é algo que me marca... uma mistura de perfume e tabaco subtil.

