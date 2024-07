"Fui contactada por mais que uma empresa de jogos online e confesso que os valores que me propuseram depois de negar várias vezes, chegaram aos 250 euros por cada story no meu Instagram. Podendo fazer dois a três por semana". Foi com estas palavras que Frederica Lima começou a publicação que fez no Instagram, onde fala de jogos ilegais promovidos nas redes sociais.

"Pareceu-me demasiado simples, demasiado tentador, até recebi os prints e vídeos já feitos de conversas simuladas a dar a entender que realmente resultava e que realmente as pessoas recebiam o dinheiro com aquilo, com simulações de transferências mbway entre outras formas. Havia também meia dúzia de perfis (deles) que iriam interagir e simular conversas comigo para enganar as pessoas dizendo que ganharam [dinheiro]", explicou.

"Esquema demasiado fraudulento e fico feliz por, por mais tentador que seja fazer dinheiro fácil, a integridade, essa nunca a perdi", destacou.

"Não estou a julgar influencers, nem faço ideia quem o faz nem se são as mesmas empresas, nem estou a meter todos os sites de apostas no mesmo saco. Mas para aqueles que foram contactados pelas mesmas empresas que eu e o 'esquema' era este, lamento", disse depois.

"Lamento porque sabiam perfeitamente que estavam a enganar as pessoas. As pessoas que vos seguem, fazem-no porque vos admiram e confiam em vocês. Se estão dispostos até a enganar essas pessoas para obterem dinheiro ou outro benefícios, é mesmo lamentável. Há muitas pessoas a passarem dificuldades e é muito tentador arriscarem o pouco que têm para fazer um dinheirinho, especialmente se incentivados por pessoas em que acreditam, os 'influencers'", acrescentou.

"Quem o fez por dinheiro, que repense na responsabilidade social que tem, que peça desculpa a quem enganou e não volte a fazer. É o mínimo", rematou.

© Instagram_fredericalima_

De recordar que a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online ter avançado com queixas-crime contra 'influencers' que promoveram, nas redes sociais, jogo ilegal.