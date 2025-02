Katia Aveiro expôs na sua página de Instagram uma tentativa de burla de que foi alvo através do WhatsApp. Conforme poderá ver pelas imagens da galeria - na qual se pode ler a troca de mensagens entre a irmã de Cristiano Ronaldo e os burlões - esta não se inibiu de responder à letra, aproveitando para no final deixar um alerta aos seguidores.

"Estes últimos stories foram importantes partilhar (nos já vamos atrás para descobrir quem é). Felizmente tenho uma equipa em sintonia e em constante comunicação.

Mas o crime está em todo o lado, tem nome e endereço. Este é dos lados Rio Grande do Sul [local onde vive no Brasil] querendo enganar uma portuguesa, coitadinhos.

Eu não dou dinheiro a pessoas (que são sinceras e me pedem para lhes pagar as contas e afins, quanto mais a vigaristas com papinhos do vigário).

Não tenho dinheiro para distribuir e eu garanto sim o futuro dos meus filhos. Essa é a minha responsabilidade. Ao contrário do que pensam o dinheiro não cai do céu.

Se acham que não respeito dinheiro e vivo distribuindo lamento, mas enganar-se na pessoa.

Mas fica um alerta. Não se iludam com mensagens semelhantes. Ninguém cobra pagamentos. Assim, se for no nome de alguém que conheçam, liguem para escutar e voz e comprovar, não façam qualquer pagamentos antes de verificar a autenticidade", referiu no alerta em questão.

