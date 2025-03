Serão os influencers bons conselheiros?

Como é sabido, o mundo do dinheiro em geral tem associado um nível muito preocupante de iliteracia financeira. Por diversos motivos, tomar boas decisões financeiras tem sido cada vez mais difícil. Simplesmente, os produtos são mais complexos e o tempo que temos para os estudar mais escasso (bem, não nos preocupamos em perder tempo nas redes sociais quando o poderíamos usar para ganhar algum dinheiro extra, mas isso é outra conversa.

Temos um caminho fértil para tomar más decisões, sob promessas de enriquecimento rápido e sem risco. Aliás, quando falamos de dinheiro, costumamos ter associadas duas realidades que são opostas:

A razão, que nos leva a analisar e estudar para tomarmos decisões enquadradas com os nossos objetivos de longo prazo;

A emoção, que nos faz tomar decisões precipitadas sob a influência de sentimentos que nos toldam a razão.

Jogamos ou investimos?

É comum ouvirmos a expressão que a pessoa tal “joga na bolsa”. Infelizmente, consideramos o investimento como um jogo, o que é tremendamente errado. Se queremos jogar, podemos ir a um campo de futebol ou ao casino. Se queremos aplicar o dinheiro na bolsa, o que estamos a fazer é a investir. É algo completamente diferente, e que envolve estudo, estratégia e regras rigorosas, para que tenhamos sucesso no longo prazo.

Como detetar possíveis fraudes?

Não podemos dizer que todas os projetos de suposta literacia financeira na internet são maus. Aliás, há vários consultores com grande qualidade e que nos trazem conselhos, estratégias e ideias muito boas. No entanto, como as barreiras à entrada nas redes sociais são muito poucas, também é comum encontrar pessoas ou entidades que se aproveitam do desconhecimento e que usam e abusam do nosso desejo de enriquecer e melhorar as nossas vidas. Assim, tenha em atenção algumas regras importantes:

Quando a esmola é grande…

A primeira ideia é pensar que não há segredos mágicos para enriquecer depressa. É certo que podemos ter sorte, ganhar a lotaria ou ter uma herança. No entanto, quando investimentos, não há segredos. Há regras simples e outras mais complexas. E certamente existirá risco. Logo, quando a esmola é grande temos de desconfiar. Quando alguma coisa nos parece boa demais para ser verdade é porque, com grande probabilidade será boa demais para ser verdade.

Analise a informação

Não é incomum que nos mostrem ótimos resultados de uma estratégia de investimento. Infelizmente, não existem formas de controlar se essa informação é verdadeira, porque não existe propriamente um regulador ou auditor. Assim, não é incomum sermos confrontados com estratégias infalíveis e de sucesso comprovado para ganhar mais dinheiro do que os outros. Ou com os segredos que nunca nos foram revelados para ganhar dinheiro. Se são segredos, porque é que o influencer nos iria beneficiar ao revelar esses segredos? Tenha em mente que existem milhares de investidores profissionais que apenas conseguem desempenhos moderados, mas por algum motivo o influencer é mais iluminado…

Conheça o produto ao detalhe

Um bom produto de investimento deve ser fácil de explicar. Assim, procure que lhe expliquem como é que o produto ganha dinheiro e quais os riscos. Se não o conseguirem explicar em poucos minutos é provável que o produto seja demasiado complexo ou que seja um esquema.

Cuidado com a aceitação social

Vários influenciadores e esquemas conseguem falsificar comentários e revisões positivas nas redes sociais. Como sabemos, tendemos a procurar boas avaliações e acabamos deixando-nos enganar, porque simplesmente queremos encontrar bons motivos para tomar determinadas decisões. Uma dica… faça uma breve pesquisa no Google por avaliações, esquemas e fraude associadas a determinada marca ou pessoa. Os resultados serão avassaladores.

Atenção às mensagens publicitárias

Têm surgido mensagens publicitárias que acabam por ser cómicas. Percebemos facilmente alguns indícios de irregularidade. Mensagens com erros. Resultados extraordinários e sem sobressaltos. Referência a pessoas conhecidas ou colagens em meios de comunicação social, bem como publicidade paga em meios menos conhecidos. Cuidado. Com grande probabilidade, irá ser-lhe solicitado que transfira um determinado montante para uma conta ou que subscreva um serviço de aconselhamento personalizado. Em troca de algumas centenas de euros irá enriquecer rapidamente? A sério?

A pressão é intensa

Como referimos atrás, a emoção leva-nos a melhor nas decisões de curto prazo. Simplesmente tomamos decisões irrefletidas, levados pelos sentimentos de cobiça ou de medo. Assim, uma técnica de venda muito comum é criar uma grande pressão para que se decida. Aliás, pode reparar que vários sites fidedignos têm relógios em contagem decrescente para criar essa sensação. Estes esquemas envolvem uma pressão para uma decisão imediata e pouca troca de informação por escrito. Cuidado!

No mundo das criptomoedas…

O mundo do investimento em ações tecnológicas despertou muita cobiça nos últimos anos, porque grandes empresas muito conhecidas valorizaram bastante no mercado acionista. Mais recentemente, o advento das criptomoedas tem atraído outros tantos influenciadores. Repare, a mensagem vai bater sempre das histórias de sucesso de investidores comuns que ganharam muito dinheiro. E foi tudo tão fácil, bastou pagar a alguém.

Investir não é complicado. Envolve regras. Envolve estratégia, diversificação e assumirmos riscos. Obriga-nos a estudar e a aprender. E este caminho é muito gratificante. Se quer ganhar dinheiro de forma consistente, não procure atalhos, porque rapidamente poderá vir a perder todo o seu dinheiro. Para começar, porque não seguir o nosso Guia do Investimento e por conhecer alguns ativos, como sejam os planos poupança reforma? Se o seu objetivo é atingir a independência financeira, conheça o movimento FIRE e os seus ingredientes principais.