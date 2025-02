O que são ações?

As ações são pequenas parcelas do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, está-se a tornar o dono da empresa. Com isso, tem um conjunto de deveres e de direitos. Para o efeito, tem o direito de vir a ganhar dinheiro com o seu investimento, por duas vias:

Valorização das ações, embora possam também desvalorizar;

Recebimento de dividendos, ou uma parte dos lucros. Para tal, a empresa tem de ser rentável.

O que é isto do capital próprio?

Uma das igualdades mais conhecidas na contabilidade é a seguinte: Ativo = Passivo + Capital Próprio.

O ativo são as coisas que a empresa tem, como sejam fábricas ou stocks. Estes ativos são financiados pelo capital dos acionistas (capital próprio) e/ou com recurso a dívidas. Assim, para comprar ativos temos de os financiar. Se o elemento da direita aumenta, o da esquerda tem de aumentar também, para manter a igualdade.

Como é que os resultados afetam o capital próprio?

Os ativos que a empresa compra ou constrói são adquiridos para que a empresa possa desenvolver a sua atividade. Assim, servem para gerar receitas. Ou seja, o investimento terá de ser rentável, sendo esta rentabilidade analisada na demonstração de resultados da empresa.

Tudo começa nas vendas. Para vendermos temos de ter custos de vendas e temos de pagar uma série de despesas. Falamos de despesas de recursos humanos, marketing, renda, contabilidade e outras despesas. Depois de pagarmos todas as despesas e se estas forem inferiores às vendas, a empresa irá ter um lucro. E ter um lucro é muito bom. Podemos dizer que é fundamental. Para isso é que a empresa existe e é o garante da sua continuidade, porque gera dinheiro que pode ser usado para investir.

Ao ter um lucro depois de pagos os impostos, este é tratado contabilisticamente como um resultado transitado (pois transita de um ano para o outro). Este valor é uma rúbrica do capital próprio. Por exemplo, se a empresa tem um resultado de um milhão de euros, teremos: Ativo = Passivo + Capital Próprio.

Se o capital próprio aumenta em um milhão de euros, significa que o ativo terá de aumentar em igual proporção (por exemplo, este dinheiro pode estar em caixa). Por outro lado, a empresa pode usar o dinheiro para pagar um empréstimo bancário, reduzindo o passivo.

Então mas porque é que as ações valorizam?

Se a empresa tem lucros, pode optar por fazer duas coisas:

Reinvestir esse dinheiro, para gerar ainda mais rendimentos no futuro. Se a empresa for bem gerida, irá aumentar os lucros e valorizar a empresa; Pagar parte ou a totalidade dos lucros (esta última pouco comum) em forma de dividendos. Naquele caso, a empresa poderia distribuir, por exemplo, 500 mil euros em dividendos e reinvestir os restantes na empresa. Significaria, por conseguinte, que o capital próprio aumentaria 500 mil euros.

Imaginemos agora que a empresa retém sempre estes 500 mil euros em lucros, durante 10 anos. Ao final dos 10 anos, a empresa terá um aumento de capitais próprios na ordem dos cinco milhões. A totalidade dos seus sócios teria assim uma valorização expressiva do seu investimento.

Dizem os dados estatísticos que a valorização das ações em mercados desenvolvidos tende a andar muito a par da subida dos lucros das empresas. Claro que poderemos ter oscilações contrárias em determinados momentos, mas a prazo, existe esta grande correlação.

Como ganhar dinheiro a investir em ações?

Passamos rapidamente por dois dos principais conceitos contabilísticos, o Balanço e a Demonstração de Resultados, e mostramos como estas estão relacionadas. Claro que isso não nos diz como ganhar dinheiro em ações. Diz-nos que, em média, iremos ganhar dinheiro se investirmos em ações para o longo prazo.

Diz a experiência da generalidade dos investidores que é difícil acertar sempre nas ações vencedoras a cada momento. Por outro lado, costumamos ser vencidos pelas emoções, o que nos leva a tomar decisões mais erradas. A estratégia mais comum e seguida para generalidade dos investidores passa por investir através de fundos de investimento ou ETF (fundos de investimento cotados em bolsa). Usando estes instrumentos, conseguimos diversificar riscos com investimentos bastante reduzidos. Não significa isto que estás são as alternativas mais adequadas. Existem outras, mas que obrigam a maior conhecimento ou estudo de alternativas. Por exemplo, gostamos bastante do investimento imobiliário, que permite também alavancar retornos (ou seja, usamos o dinheiro dos outros para ganhar dinheiro).

Como se percebe, investir em ações pode ser uma ótima alternativa para rentabilizar o seu dinheiro. Terá certamente os seus riscos, mas diz a estatística que o risco tende a compensar.