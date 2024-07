Manuel Luís Goucha não resistiu em partilhar com os seguidores das redes sociais uma memória que recebeu e que o lembra dos tempos em que trabalhava na RTP.

Trata-se de uma fotografia captada no restaurante 'O Madeirense', em Lisboa, na qual o apresentador posa com Isabel Wolmar, icónica comunicadora do primeiro canal

"Uma das primeiras locutoras de continuidade da RTP, que tinham por função acompanhar a emissão saudando o espectador, informando-o dos programas que poderia ver a cada dia e despedindo-se no final da noite com um 'até amanhã, se Deus quiser!' antes de se ver a bandeira hasteada ao som do Hino Nacional", explica Manuel.

"E se começou nessa função muito mais fez em televisão, apresentou os mais diversos programas, representou e realizou", completou.

Recorde-se que Isabel Wolmar morreu aos 86 anos a 21 de julho de 2019.

