Manuel Luís Goucha receberá no seu programa das tardes na TVI esta terça-feira, dia 25, Luís Montenegro. O anúncio foi feito nas redes sociais do canal e do programa.

"Pela primeira vez, em plena crise politica, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha. Um exclusivo que não pode perder esta tarde!", informa-se nas publicações.

Ora veja:

