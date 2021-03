O pai de Naya Rivera recorreu ao Twitter para acusar o criador da série 'Glee', Ryan Murphy, de não cumprir com o que prometeu quando a atriz morreu. Recorde-se que o escritor e produtor disse na altura que iria ser criado um fundo para pagar a faculdade do filho de Naya, Josey.

"Eu o Brad Falchuk e o Ian Brennan comprometemo-nos a criar um fundo monetário para a faculdade do filho da Naya Rivera, Josey, através do 'Naya Rivera Estate Trust'. Tivemos várias conversas com os executores apropriados dos seus bens", disse Ryan, citando outros guionistas de 'Glee'.

Entretanto, depois da reação de Ryan, o pai de Naya, George Rivera, escreveu na mesma rede social, em resposta a um tweet de um internauta: "Agradecemos a todos o amor pela Naya, sinto a vossa sinceridade e devoção e sinto saudades dela todos os dias. Duas coisas, por favor deixem o Ryan Murphy em paz sobre as suas ações ou não ações... Isso é para ele resolver. Segundo, não doem a nenhuma causa com o nome Nayas, a menos que seja apoiada pela família".

