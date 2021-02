Christina Milian vai substituir Naya Rivera na série 'Step Up', da Starz, como destaca a imprensa internacional. Uma notícia que foi confirmada pela atriz e cantora em comunicado.

“Estou muito animado por me juntar à família 'Step Up'”, disse Milian, recordando de seguida Naya, elogiando a colega.

“Eu sei que tenho um lugar enorme para preencher. A Naya foi incrível. Espero homenagear a Naya, a sua família, os amigos e fãs com um ótimo desempenho", acrescentou.

Na terceira temporada, Milian, de 39 anos, vai assumir o papel de Collette, interpretado por Rivera nas duas primeiras temporadas da série.

“A morte da Naya foi uma perda terrível para o nosso mundo que, francamente, nunca vamos parar de a lamentar”, disse a criadora e produtora executiva Holly Sorensen.

“Era quase impossível considerar que poderia haver alguém tão gracioso e amoroso que nos pudesse ajudar a honrar a nossa perda, ao mesmo tempo que trazia um grande reservatório de talento para a nossa série, em tantas áreas. Christina é uma humana excepcional, com uma performance deslumbrante, e estamos muito felizes por ela se juntar à nossa família", concluiu.

A série 'Step Up' - inspirada no filme com o mesmo nome - conta com outras grandes estrelas no elenco, como Ne-Yo, que interpreta Sage Odom.

“Não há como substituir a Naya. Vamos deixar isso claro. O seu espírito vive nas nossas memórias e em cada parte do que esta série é e será", destacou Ne-Yo.

“A Christina tem um grande espaço a preencher e ela sabe disso, o que mostra a sua postura e respeito como pessoa e artista. Estou mais do que certo da sua capacidade de trazer uma energia e luz para esta personagem que os fãs da Naya, assim como o resto do mundo vão adorar. Recebemos a Christina de braços abertos e unimo-nos a ela com amor e apoio. Estou animado e mal posso esperar para que o mundo veja isso", completou.

