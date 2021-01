Ryan Dorsey mostrou o quanto está orgulhoso do filho, Josey Hollis, de cinco anos, depois do que o menino viveu. Recorde-se que o pequeno assistiu ao trágico acidente da mãe, Naya Rivera, morreu afogada em julho de 2020.

"Este menino, não podia estar mais orgulhoso", destacou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 21 de janeiro.

"Com uma idade tão jovem, suportou aos cinco anos de idade mais do que qualquer um deveria suportar", acrescentou, realçando a força do menino.

"És tão forte, tão corajoso e tão gentil! Vou estar sempre orgulhoso de ti e vamos manter-nos sempre juntos, porque é tudo o que podemos fazer", disse.

Na mesma publicação, Ryan deixou ainda uma palavra "a todos os que tiveram um 2020 difícil". "Espero que consigam encontrar uma maneira de continuar os vossos dias", escreveu.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

