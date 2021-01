A casa que pertencia a Naya Rivera foi vendida por 2,1 milhões de euros apenas nove dias depois de entrar para o mercado, adiantou o The Post. Uma oferta foi aceite no passado dia 15 de janeiro.

A propriedade tem quatro quartos, três casas de banho e foi renovada há pouco tempo, sendo que também foi incluída uma piscina.

Rivera adquiriu a habitação em 2018, depois de se divorciar de Ryan Dorsey.

No dia 8 de julho do ano passado , a atriz de 'Glee' morreu afogada enquanto fazia um passeio com o filho, Josey, de cinco anos, no Lago Piru.

Veja na galeria as imagens da casa.

Leia Também: Ex-marido de Naya Rivera em lágrimas durante visita a cemitério