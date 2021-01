O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, foi fotografado num momento de grande emoção, em lágrimas, durante uma visita ao cemitério onde a atriz de 'Glee' está enterrada.

Dorsey, de 37 anos, foi visto Cemitério Forest Lawn Cemetery em Hollywood Hills. Consigo, o artista levava flores que deixou no junto à mãe do filho.

Note-se que este foi um dia com um significado especial, uma vez que se ainda estivesse viva Naya teria completado 34 anos.

Recorde-se ainda que Rivera morreu afogada em julho do ano passado durante um passeio de barco com o filho No Lago Piru, Califórnia.

Dorsey e Rivera estiveram casados entre 2014 e 2018.

Veja as imagens aqui.

