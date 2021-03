Num desabafo que fez no Twitter esta terça-feira, o pai de Naya Rivera acusou o criador da série 'Glee', Ryan Murphy, de não cumprir as promessas feitas depois da morte da atriz.

“Todos precisam de saber o que Ryan Murphy realmente fez… ou não fez!!! Estou prestes a fazer explodir esta história…. e certifique-se que ele saiba que eu sei", começou por escrever George Rivera.

"Quando fazes parte da elite de Hollywood, algumas pessoas tratam as outras como se fosse 'menos do que'... [...] Promessas feitas em público, apenas para esmaecer com o tempo e desculpas... mesmo numa tragédia inexplicável", disse ainda.

Como descreve o Page Six, George parecia estar a referir-se à promessa de Murphy em relação a criar um fundo para pagar a faculdade do pequeno Josey, filho da falecida artista. "Promessas quebradas... [...] nenhum telefonema", pode ainda ler-se entre os tweet do pai da atriz que morreu em julho de 2020.

