O cantor e compositor Ryan Adams ficou longe dos holofotes há cerca de um ano, depois de ter sido acusado de assédio psicológico e sexual por sete mulheres às quais prometeu ajuda na carreira musical. Alegações que na altura levaram ao adiamento do álbum do artista, assim como ao cancelamento da digressão pela Irlanda e pelo Reino Unido.

O cantor já tinha respondido às alegações admitindo que "não era um homem perfeito", mas contestando a precisão dos relatos, descrevendo alguns deles como "totalmente falsos".

Agora, como adianta o Daily Mail, Ryan Adams pediu desculpa e disse que este tempo que esteve longe do mundo do espetáculo o fez perceber que precisava de mudar.

"Não há palavras para expressar o quanto me sinto mal com a maneira como maltratei as pessoas ao longo da minha vida e carreira", escreveu o artista, de 45 anos.

"Tudo o que posso dizer é que sinto muito. Este período de isolamento e reflexão fez-me perceber que precisava de fazer algumas mudanças significativas na minha vida", acrescentou.

O cantor disse ainda que percebe que "qualquer pedido de desculpas seu provavelmente não seja aceite por aqueles que magoou".

"Para muitas pessoas, isto parece o mesmo pedido de desculpas vazio que sempre usei quando era chamado a atenção, e tudo o que posso dizer é que desta vez é diferente", continuou.

Ryan Adams destacou também que, depois de perceber as consequências das suas ações, está a trabalhar para que possa ser "um melhor amigo, companheiro e um homem melhor".

O artista contou que está a receber ajuda de profissionais para conseguir ser uma pessoa melhor, mas não deixa de reconhecer que é "totalmente responsável pelo seu comportamento".

Além disso, revelou que aproveitou este tempo longe dos holofotes para escrever novas música inspiradas "nas lições que aprendeu nos últimos anos".

"Espero que as pessoas que magoei consigam curar-se. E espero que encontrem uma maneira de me conseguir perdoar", rematou.

