O antigo piloto da Fórmula 1 Bernie Ecclestone não podia estar mais feliz, depois de ter acabado de ser pai, aos 89 anos. O pequeno Ace nasceu na semana passada e é fruto da relação com Fabiana Flosi, de 44 anos.

Em conversa com o The Sun, Bernie - que é também pai de Deborah, de 65 anos, Tamara, de 36, e Petra, de 31 - disse: "Estou muito feliz. Quando fui pai das minhas meninas, obviamente que era muito jovem. [...] Agora tenho mais tempo e espero poder gastá-lo com o meu filho quando ele crescer. Não sei se vamos parar por aqui. Talvez ele deva ter um irmão ou uma irmã".

Radiante nesta nova fase, o antigo piloto não deixou de partilhar o desejo de ambos quererem ter mais filhos. "A Fabiana disse que queria ter uma família e eu disse-lhe: 'Isso não é um problema para mim. Meia dúzia de crianças é ótimo", contou.

Sobre se toma algum tipo de medicamento como o Viagra, Bernie Ecclestone garantiu: "Se eu tomo alguma coisa? Não! A Fabiana dá-me alguns comprimidos - vitamina D -, mas não tomo mais nada".

O casal apresentou ainda o filho numa sessão fotográfica que está já a circular nas redes sociais. Veja uma das imagens na publicação abaixo:

