O piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, foi pai pela primeira vez. A notícia foi anunciada nas redes sociais do desportista e de Kelly Piquet, sua companheira.

Através de duas imagens, onde é possível ver a família na cama de hospital com a bebé ao colo, o piloto escreveu na legenda da partilha:

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca, és o nosso maior presente. Amamos-te muito".

O casal está junto desde outubro de 2020, mas só assumiram a relação no início de 2021. Em dezembro de 2024 anunciaram que estavam à espera do primeiro filho em comum.

Kelly Piquet é filha do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet com a modelo holandesa Sylvia Tamsma. Antes de namorar com Max Verstappen, Kelly manteve uma relação com o piloto russo Daniil Kvyat, de quem tem uma filha, Penélope, de cinco anos.