Desde que ficou solteira, após a polémica separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué, que muito se tem especulado sobre a vida amorosa de Shakira.

Vários nomes já foram nomeados na imprensa internacional, desde Tom Cruise até Chris Evans. Contudo, de todos eles o que mais tem dado que falar é o de Lewis Hamilton.

Os rumores aumentaram quando Shakira, depois de participar da Semana de Alta-Costura, em Paris, viajou até Londres, Reino Unido.

A imprensa espanhola destaca que é nesta cidade que este fim de semana aconteceu o Grande Prémio do Reino Unido.

Contudo, a competição não terá sido a única razão que motivou a viagem. Shakira encontrou-se com o produtor David Stewart, partilhando com os seguidores da sua página de Instagram que estaria a trabalhar no seu próximo single.

