Shakira prendeu todas as atenções ao surgir esta quarta-feira, 5 de julho, na Semana da Moda de Paris.

A cantora esteve no desfile Viktor & Rolf Haute Couture e elegeu para a ocasião um look que rapidamente se tornou notícia na imprensa internacional por ter sido interpretado como uma indireta para o ex-companheiro, Gerard Piqué.

Shakira usou um casaco branco, apertado com cinto e com a palavra 'no' [não] desenhada com relevo na parte superior.

Tendo em o conturbado fim de relação com o antigo jogador de futebol, que alegadamente a terá traído com a atua namorada, Clara Chia, enquanto ainda estavam juntos, há mesmo quem acredita que esta foi mais uma indireta de Shakira.

