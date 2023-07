"Ser humano desprezível". Foi desta forma que Jordi Martín, conhecido jornalista dos tabloides El Gordo e La Falca, descreveu Gerard Piqué, o antigo jogador do Barcelona que é um dos protagonistas da imprensa internacional depois de, alegadamente, ter traído Shakira com Clara Chía, a sua atual companheira.

O repórter deu uma entrevista à revista Quem e falou sobre Piqué, que garante conhecer bem. "É um ser humano desprezível. O que aconteceu é que Shakira estava com os olhos vendados. Ela confiava, estava muito apaixonada e nunca pensou que a traição fosse acontecer. A situação fez-me sentir pena dela neste último ano", relatou Jordi.

Em jeito de previsão do futuro, o jornalista refere que, com o conhecimento que tem acerca de Piqué, não lhe restam dúvidas do que irá acontecer muito em breve: "Ele vai voltar a trair. Ele vai fazer com a Clara Chía o que fez com a Shakira. Isso deve ficar claro".

Leia Também: "És sensual, mas sou muito mais". Shakira lança música e já é um sucesso