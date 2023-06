Tendo em conta o que tem acontecido nos últimos tempos sempre que Shakira lançou uma música, espera-se que, em breve, 'Copa Vacía' toque nas rádios do mundo inteiro e que seja conhecida de trás para a frente por todos.

O mais recente tema da cantora colombiana, que a junta a Manuel Turizo, foi lançado esta madrugada de sexta-feira em todas as plataformas e já conta com mais de 3 milhões e 200 mil visualizações (números registados na altura da publicação desta peça).

O videoclipe mostra Shakira caracterizada de sereia e muitos cibernautas acreditam que a letra tem, uma vez mais, indiretas para Piqué, à semelhança do que aconteceu com o dueto com Bizzarap, 'TGQ' e 'Monotonía'.

"Eu sei que tu és sensual mas eu sou muito mais", "eu não quero tentar estar com outra pessoa" e "tu és mais frio que o mês de janeiro" são exemplos de versos que na Internet se acreditam dirigir-se ao ex-jogador de futebol.

Veja abaixo o videoclipe do tema 'Copa Vacía'.

Siga o link

Vale lembrar que Shakira e Piqué anunciaram a separação a 4 de junho do ano passado. Uma alegada traição, levada a cabo pelo então jogador com Clara Chía, terá motivado a decisão. Os dois têm dois filhos.