A convite de Sofia Grillo, Sofia Ribeiro juntou-se à atriz e ao músico Rui Veloso para juntos proporcionarem aos seus seguidores do Instagram um serão de boa música.

A iniciativa decorre esta quinta-feira, dia 25, em direto no Instagram de Sofia Grillo, pelas 21h30.

Nas suas redes sociais, Sofia Ribeiro promoveu a iniciativa mostrando uma fotografia do ensaio que realizou ao lado da atriz e do músico na noite de ontem.

"Esta foto foi tirada ontem no ensaio. Com o querido mestre Rui Veloso e minha Sofia Grillo. Logo, às 21:30 em directo do insta dela @sofiagrillooficial para um serão entre gente boa, que gosta de música. Que privilégio! Se vos apetecer, juntem-se", pode ler-se na legenda do registo.

Leia Também: Sofia Ribeiro lembra comentário de Pedro Lima feito há sete semanas