A morte de Pedro Lima levou todos os seus amigos, colegas de profissão e conhecidos a repensarem se o ator teria dado sinais de que algo não estava bem. Uma reflexão que fez Sofia Ribeiro lembrar um comentário feito pelo ator, de 49 anos, há sete semanas.

Pedro respondeu a estas palavras de Sofia partilhadas na sua conta de Instagram: "Em relação a tudo o que não tem remédio, remediado está. O que tem que se resolver, a seu tempo resolverá. O que não tem de ser, não será. E o que está por vir só pode ser recebido de braços abertos e sorriso rasgado, porque tenho fé que será maravilhoso. Partilho mais este bocadinho para quem por algum motivo está triste, em baixo. Não fiques! Ou fica, mas só o suficiente para te recompores. A vida é muitas vezes difícil? É! Mas tudo nela tem sentido. Não tenhas dúvidas disso. Independentemente das dificuldades que possas ter, procura em ti, e na tua vida, o que te motiva, o que te dá força".

O comentário de Pedro Lima: "Cá vai o meu contributo: Amar o que somos, deixando de querer ser diferentes, melhores ou piores, respeitando os nossos diferentes rostos e personagens que surgem conforme os contextos, respeitando o nosso corpo único e perfeito, respeitando os nossos sentimentos, tão necessários e valiosos. Sentimentos criados para ser sentidos, vividos, para deixá-los emergir e desaparecer, para deixá-los fluir".

Sete semanas depois e com a trágica notícia de que o ator foi encontrado morto no passado sábado na praia do Abano, em Cascais, Sofia Ribeiro confessa que interpreta de maneira totalmente diferente as palavras do amigo. "Como é diferente a interpretação do teu comentário hoje a este post, pudéssemos todos adivinhar. Descansa em paz…", lamenta.

*

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Sofia Ribeiro sobre Pedro Lima: "Escolho, contrariada, não me despedir"