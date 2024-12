Rui Veloso foi surpreendido com uma carta especial, que quis esta terça-feira, 17 de dezembro, partilhar com os seguidores do Instagram.

"Hoje, o nosso neto passou a tarde na casa dos avós e começou a cantar 'não há estrelas no céu' todo contente. Eu sou um professor universitário, um pouco mais novo que o Rui Veloso, que viveu em 1990 na Holanda com o pai do meu neto a cantar a mesma canção. O CD 'Mingos e Samurais', que faz parte da coleção de qualquer apreciador de música da minha idade tocou a tarde toda. Obrigado", pode ler-se na referida carta, que tocou o coração do cantor, de 67 anos.

Rui Veloso não resistiu a partilhar com os fãs esta mensagem especial, aproveitando a ocasião para assinalar os seus 44 anos de carreira e ainda publicar a sua mensagem de Natal.

"Serve esta carta de um avô feliz, como eu, para vos agradecer estes 44 anos incríveis ao vosso lado e vos desejar um ótimo Natal e um ano de de 2025 com paz, amizade e menos redes sociais! Mais beijos e abraços", declarou.