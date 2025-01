Rui Veloso será operado esta quarta-feira, 29 de janeiro, tal como revelou o próprio através da sua conta oficial de Instagram.

O músico, de 67 anos, fará uma intervenção cirúrgica ao ombro que, segundo o próprio, o deixará afastado das guitarras durante uns tempos.

"Escanhoado, faz tempo que não. Aí vou eu para mais uma facada, desta vez no ombro. Adeus guitarra durante uns tempos! Como diria o outro, wish me luck [desejem-me sorte]! Comprimentos e larguras! Vou dando notícias…", declarou na rede social Instagram, mostrando o look, sem barba, que assumiu para esta nova etapa.

Já no hospital, Rui Veloso partilhou hoje uma fotografia com a bata hospitalar e óculos de sol. "Está quase", pode ler-se no registo.



