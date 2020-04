Na manhã desta quinta-feira, dia 15, Rui Unas brindou os seguidores mais uma publicação alusiva à pandemia da Covid-19.

O comediante publicou uma fotografia sua em que surge, cheio de estilo, a usar máscara - imagem que poderá constar nos manuais de história do futuro, brinca.

"Nos manuais de História do futuro aparecerá esta fotografia com a legenda: 'Homem de chinelos envergando armadura do século XXI'", escreveu.

