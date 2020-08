"Durante anos e anos fui um pessimista clássico": foi desta forma que Rui Unas começou por fazer um desabafo na sua conta de Instagram, explicando como é que conseguiu ultrapassar este aspeto da sua personalidade.

"Via sempre as coisas pelo lado negativo, sofria por antecipação (para me proteger, dizia eu...). Alimentava diariamente pensamentos negativos, com 'não vou ser capaz', 'isto é muito difícil', 'para os outros é que é fácil'...", lembra.

"Agora, acontece justamente o contrário. A 'receita' é fácil mas dá trabalho, malta: ser gentil connosco próprios e com os outros, não verbalizar os medos, enfatizar as coisas boas que acontecem, não julgar nem rotular os outros, procurar sempre soluções e não justificativas para os adversidades... demorei 40 anos a cá chegar, se isto vos servir para acelerarem o vosso processo", termina.

