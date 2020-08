Rui Unas foi pai pela primeira vez há 14 anos, como o próprio ator fez questão de destacar na sua página de Instagram.

André, o filho mais velho, completa mais um ano de vida esta quinta-feira, 20 de agosto, data que o pai 'babado' não deixou passar em branco.

"14 anos de André. Futuro astrofísico, karateca, pianista, gamer, mas, sobretudo, um puto do caraças e o orgulho dos seus pais. Sou o pai mais orgulhoso do mundo", escreveu Rui Unas na legenda de duas fotografias em que aparece ao lado do filho.

Recorde-se que o ator e a mulher, Hanna Ibarra, são ainda pais de Rafael.

Leia Também: Rui Unas assinala aniversário da companheira. "Minha rainha"