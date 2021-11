Rui Nabeiro, dono da Delta, foi o grande entrevistado deste sábado, 27 de novembro, no programa 'Alta Definição', da SIC.

Nesta conversa, o empresário evidenciou a importância da família na sua vida, apesar da sua história ter sido marcada por momentos muito difíceis.

"Tive a felicidade de ter um tio, que me deixou ser homem, tinha a minha mãezinha que era trabalhadora, o meu pai que logo que pôde alugou uma casinha que servisse com um quarto para os filhos", lembra com carinho.

O empresário falou ainda da morte do pai, partida que sofreu quando tinha apenas 17 anos. A perda foi bastante sentida, sobretudo por uma irmã, que nunca conseguiu aceitar a morte.

"Tive uma irmã, uma senhora extraordinária, que realmente sofreu muito, a tal ponto que aos 39/40 anos faleceu. E tudo proveniente da morte do pai, deveu-se àquela circunstância. São marcas que ficam durante muito tempo", confessou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Rui Nabeiro: "Queria chegar nas condições que estou aos 100 anos"