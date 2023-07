Rui Maria Pêgo usou as redes sociais para partilhar um novo desafio que vai abraçar já dentro de um mês. O ator e radialista vai integrar a École des Maîtres, um programa de aperfeiçoamento teatral que junta artistas de quatro países: Portugal, Bélgica, França e Itália.

"É com muita satisfação que anuncio que fui selecionado como um dos dezasseis atores europeus que farão parte da 31ª edição da 'École des Maîtres', um programa teatral europeu, dirigido pelo diretor franco-argentino Marcial di Fonzo Bo, com dramaturgia de Marianne Segol e tradução de Olivier Cadiot. Este ano vamos mergulhar em 'A Midsummer’s Night Dream' e 'Disparates' de Goya. Não poderia estar mais feliz ou grato. As datas da turné serão partilhadas em breve!", escreveu o ator na publicação, partilhando ainda os nomes dos restantes atores com os quais vai trabalhar.

