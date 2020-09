Rui Pedro Figueiredo revelou esta quinta-feira que Ruben Vieira, conhecido como Ben, é um grande amigo seu... mas parece que o novo rosto da TVI não é o único amigo famoso do concorrente de 'Big Brother - A Revolução'.

Tal como revelam as suas publicações no Instagram, Rui Pedro é também amigo do DJ Rúben da Cruz e de Elma Aveiro.

Há cerca de um ano, Rui visitou a Madeira na companhia de Rúben da Cruz e conheceu a irmã de CR7. O grupo de amigos divertiu-se em visitas pela ilha e divertidas saídas noturnas.

Nas redes sociais de Rui e Elma existem vários registos destes encontros. Veja as imagens na galeria.

