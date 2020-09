A noite de festa na casa do 'Big Brother - A Revolução' corria animada quando os concorrentes ao acaso falaram no 'Camião do Ben'. Tema de conversa que levou Rui Pedro a fazer uma revelação sobre o novo rosto da TVI - Ruben Vieira, mais conhecido como Ben.

"O Ben é como se fosse um irmão para mim. É meu amigo de coração", garante o concorrente, que adianta ter uma relação próxima com o assistente de produção há já algum tempo.

Reveja aqui as declarações de Rui pedro.

Leia Também: 'Big Brother': Carina exalta-se, insulta Sandra e parte copos