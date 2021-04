Esta quinta-feira, dia 8, Ruben Rua abriu a sua 'época balnear' e foi a banhos durante a manhã.

Sem resistir em registar o momento para as redes sociais, o apresentador da TVI partilhou nas Instagram Stories o corajoso mergulho que deu no mar e fez subir a temperatura ao exibir o físico no areal.

Veja abaixo a publicação que deixou a caixa de comentários 'em chamas'.

