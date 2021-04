Ruben Rua esteve na noite quarta-feira à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura no 'Wi-Fi', da RFM, e respondeu às acutilantes questões do 'Cara Podre'.

Tendo em conta a relação de proximidade do apresentador com Ruben Rua, os animadores da RFM quiseram saber: "O melhor e pior de trabalhar com a Cristina Ferreira".

"O melhor é que estás a trabalhar com a melhor. A Cristina é para mim a melhor profissional desta área, televisão. É de longe aquele pessoa que mais entende, que melhor sabe fazer televisão e a melhor apresentadora", começa por elogiar Ruben Rua.

Quanto ao pior, Ruben não hesita em confessar: "A parte pior também é essa, tu crias um ritmo e uma exigência que é difícil. A Cristina é uma pessoa que pensa muito rápido e, às vezes, não tendo essa capacidade em ler as coisas de forma tão célere isso faz com que não seja fácil".

Importa lembrar que Ruben Rua e Cristina Ferreira são amigos de longa data e várias vezes responderam negativamente aos rumores de que teriam um envolvimento romântico.

