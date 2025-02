Ruben Rua é um dos portugueses que está na Semana da Moda de Milão, que começou dia 25 de fevereiro e termina a 3 de março.

Ao lado de influencers como Mariana Machado e Caetana Botelho Afonso, o apresentador da TVI marcou presença no desfile da marca italiana Iceberg.

Ruben vestiu um conjunto de calças e casaco creme, de camurça e com tachas. Por baixo do casaco optou por usar um básico: um top de alças branco. No calçado o antigo modelo escolheu umas botas estilo 'cowboy'. Os óculos de sol retangulares dão o toque final e são uma tendência da estação.

Leia Também: "Garoto de Ipanema". As fotos 'quentes' de Ruben Rua no Brasil