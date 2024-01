Rúben Boa Nova está de férias com a mulher, Tatiana, no Rio de Janeiro pela primeira vez e usou a sua conta no Facebook para deixar as primeiras impressões que teve ao chegar à 'cidade maravilhosa'.

"Para já ainda não tive, nem vi nenhum assalto. Mas claro ando sempre atento e evito relógios, fios de ouro e tudo o que possa chamar a atenção. País de calor mas com água fria. A praia é um sonho e tem muitos vendedores ambulantes desde biquínis a camarões! Resumindo passas bem o dia na praia sem te aborrecer", começou por escrever, revelando depois que, em relação ao custo de vida, chegou ao Brasil com uma ideia errada.

"Em relação ao custo de vida, não é assim tão barato como dizem. Os valores são praticamente os mesmos que em Portugal e em alguns casos até mais caros! Por exemplo, um gelado custa cerca de 6€. Fiquem por aqui e não percam os próximos episódios e de ver as minhas histórias", concluiu o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

