Rúben e Tatiana Boa Nova estão pela primeira vez de férias no Rio de Janeiro e usaram as suas contas no Instagram para partilhar duas fotografias muito especiais.

Nas imagens o casal aparece apaixonado. Numa delas mostram-se muito sorridentes e noutra aparecem a dar um beijo. Ambas as fotos foram tiradas em frente ao Cristo Redentor.

"Cristo redentor. Paragem obrigatória para quem vem pela 1.ª vez ao Rio de Janeiro", escreveram na legenda das fotos.

De recordar que Tatiana já tinha revelado à chegada que esta era a sua viagem de sonho.

