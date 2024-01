Tatiana Boa Nova publicou duas fotografias suas em biquíni, mostrando-se muito feliz por ter finalmente viajado para aquele que era o seu "destino de sonho".

A ex-concorrente da 'Casa do Segredos' está no Rio de Janeiro, no Brasil. "Era o meu destino de sonho e cá estou eu. Amo a cultura brasileira! A alegria, a disposição, os sorrisos e a forma leve como levam a vida! Ainda nem acredito que estou no Rio", começou por escrever.

"Estou a amar e ainda agora cheguei! Os sonhos são para serem realizados! Este é mais um que vou viver e certamente ficará no coração!", acrescentou ainda, questionando os seus seguidores sobre qual o destino de férias que têm o sonho de conhecer.

