Esta quinta-feira, 21 de dezembro, foi um dia muito especial para Tatiana e Ruben Boa Nova. O filho dos ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos', o pequeno Lourenço, completa cinco anos de vida, data que foi celebrada com uma festa temática, nomeadamente, o FC Porto.

"5 anos do maior e melhor amor do mundo com uma festinha do tema que o faz feliz, o FC Porto", referiram os papás na legenda da publicação.

"Agora vamos festejar com o nosso amor. O dia 21 de dezembro vai ser para sempre especial", completaram.

Eis as imagens da festa:

