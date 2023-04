É um fim de semana de mudanças e estreias na televisão portuguesa. Os três principais canais têm sido cautelosos nas mudanças em relação à grelha, mas nem por isso deixam de arriscar.

A RTP tem uma emissão especial marcada para domingo, enquanto que a SIC deu descanso a Fátima Lopes na tarde sábado. Por fim, a TVI apostou todas as fichas na grande estreia de Margarida Corceiro como apresentadora.

Consulte abaixo os destaques da programação dos três canais generalistas para este fim de semana.

RTP

O grande destaque do primeiro canal para o sábado é um novo episódio de 'Taskmaster', o programa que tem conseguido destronar a concorrência nas audiências. 'Estrelas à Tarde', com Isabel Silva, e 'Missão: 100% Português' completam o dia.

Já no domingo, vale destacar a emissão especial do canal público a partir da Festa da Flor, na Ilha da Madeira. O fim de semana termina com 'The Voice Kids'.

SIC

A estação de Paço de Arcos tem uma grande novidade para sábado. À tarde, no lugar de 'Caixa de Mágica', a SIC vai transmitir 'Portugal à Gargalhada', um espetáculo de Felipe La Féria. A emissão em causa, segundo sabe o Fama ao Minuto, será uma homenagem a Maria João Abreu. O 'Alta Definição' terá o cantor Jorge Guerreiro como convidado e à noite há mais um 'Vale Tudo' com estrelas da SIC.

No domingo, Daniela Ruah conduz mais uma emissão de 'Os Traidores'.

TVI

A TVI, ao contrário da SIC, mantém-se fiel à programação habitual dos fins de semana. O sábado começará com o 'Dois às 10', o 'Conta-me' terá Abel Xavier como convidado, seguindo-se o 'Em Família'. O 'Vai ou Racha' antecede o 'Jornal Nacional' e logo depois há um novo episódio de 'Festa é Festa'. Importa sublinhar, ainda assim, a estreia de 'Cabelo Pantene - A Competição', com apresentação de Margarida Corceiro.

O 'Conta-me' volta a ser a aposta para o início da tarde de domingo, sendo que Nuno Homem de Sá será o entrevistado. O 'Somos Portugal' segue até ao Gerês e o dia termina com mais uma gala de 'O Triângulo'.

