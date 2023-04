O 'Somos Portugal' irá até ao Gerês já no próximo dia 30 de abril, em virtude da abertura da época termal. O programa de domingo da TVI contará com uma conhecida apresentadora do canal, para deleite dos espectadores.

Trata-se de Mafalda Castro, que assim se juntará a Fanny Rodrigues, Idevor Mendonça e Mónica Jardim.

A caixa de comentários da publicação que serviu de anúncio recebeu vários aplausos de satisfação.

