Esta quarta-feira, Rosinha visitou a casa do 'Big Brother - Desafio Final' para animar a tarde dos concorrentes.

O grupo vestiu-se a rigor, com disfarces inspirados na cantora popular, e quando dançava ao som do êxito 'Eu Descasco-lhe a Banana', foi surpreendido com o aparecimento de Rosinha.

A sua chegada deixou os concorrentes eufóricos. Veja no vídeo abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

