"Não é nenhum 'santinho', mas ninguém merece aquilo que lhe estão a fazer a ele", é desta forma que Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, dá início a uma partilha na qual manifesta a posição da família do ator perante a recente polémica que se vive dentro da casa do 'Big Brother - Desafio Final'.

A gerar tensão dentro e fora do jogo estão as recentes trocas de farpas entre Nuno e Jaciara Dias, que na tarde de terça-feira terminaram com a empresária brasileira a afirmar que pretendia chamar os seus advogados para dar início a um processo de difamação contra o ator.

"O Nuno tem uma família cá fora, tem uma carreira e tem uma vida pela frente. Ontem foi vítima de um teatrinho de drama queen, com direito a choro, simulação de ataque de pânico, ameaças de que seria processado, etc", lembra Frederica.

Atenta ao jogo, a namorada de Nuno Homem de Sá realça o facto de Jaciara ter dito que não consegue estar ao pé do Nuno, acusando-a de fazer uma "encenação para o intimidar e humilhar perante os colegas", sentando-se pouco tempo depois, "por sua própria iniciativa, ao lado dele, literalmente ao lado dele, a sorrir e a comer a sopa que ele fez, conversando como se nada se tivesse passado".

"Fico muito feliz que se tenham 'resolvido' e se relacionem novamente, mas estes dramas que a Jaciara faz em que insinua que os homens são agressivos/abusivos com ela ou que ela tem medo deles, geram danos de imagem e de reputação, pois são altamente difamatórios", atira, referindo que na recente edição de 'Big Brother Famosos', na qual ambos participaram, Jaciara fez quatro "vítimas deste tipo de comportamento: Leandro, Nuno, Jay [Oliver] e Bruno [de Carvalho]".

"Nesta edição, para já, foram novamente o Leandro e o Nuno, que ontem foi vítima de uma ataque à sua imagem e ao seu bom nome, sem direito a um pedido de desculpa nem a qualquer esclarecimento", aponta, apelando à produção para que tome medidas.

"Respeitando e assumindo uma possível instabilidade emocional e psicológica da concorrente Jaciara Dias, que aparentemente se encontra fragilizada, a produção deveria agir e prestar o devido acompanhamento psicológico para que ela não tenha este tipo de atitudes e comentários altamente difamatórios e prejudiciais para com os colegas, em especial, colegas do sexo masculino", continua, manifestando publicamente, em nome da família, o "total desagrado e desaprovação por toda a difamação e humilhação de que o concorrente Nuno Homem de Sá foi alvo no início da noite de ontem".

Mais tarde, numa nova partilha, Frederica volta a referir-se ao alegado estado psicológico frágil de Jaciara e chega mesmo a afirmar que esta não estaria em condições de permanecer no reality show.

"O que se passou neste final de tarde foi vergonhoso. Espero que a produção possa arranjar um psicólogo para a Jaciara que não está em condições para estar na casa ou então que lhe mostrem as imagens, pois eu também as vi em directo. Não tenho nada contra uma pessoa que está psicologicamente fraca e a precisar de ajuda, mas sim contra uma pessoa que difama as outras com temas gravíssimos como assédio. Ela que peça desculpa pelo que disse e que seja acompanhada por um psicólogo. Agora difamar os outros, não", declara.



