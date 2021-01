Rosa Villa esteve esta terça-feira, dia 12, à conversa com Manuel Luís Goucha durante o seu programa da tarde na TVI. A artista lembrou as batalhas que travou contra o vício em drogas (cocaína) e no álcool.

"Eu sabia no que me estava a meter, mas não tanto, só sabes quando estás lá", afirma em relação às drogas.

"Olhas-te ao espelho e não te conheces. Tens uma atitude com alguém e não és tu. Telefonei a uma grande amiga que faz anos no mesmo dia que eu. Disse-lhe: 'Não me estou a aguentar e quero que me internes, porque senão eu mato-me'. Eu matava-me. Estive à beira do abismo", lembra, notando que foi a primeira vez que esteve internada.

Um momento de grande fragilidade em que largou inclusivamente a profissão: "Deixei de trabalhar, não quis. Tenho o maior respeito pela profissão. Quero aparecer e as pessoas verem que eu estou bem", defendeu.

Entretanto, caiu num outro vício, o do álcool. "É muito difícil porque é socialmente aceite", revela, notando que um adito tem que estar sempre atento.

"Tu tremes, é horrível, querias mexer o café e não conseguias. Foi uma aceitação que tive. Não posso utilizar drogas nem beber álcool, porque a minha condição não o aceita", fez saber, revelando que desta vez esteve 28 dias internada.

A pandemia por que estamos a passar atualmente também tem representado um enorme desafio para Rosa. A artista explica que está "há 10 meses sem ganhar um tostão" e que tem contado apenas com o apoio da Gulbenkian, da câmara municipal e da família.

