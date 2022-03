Dolores Aveiro esteve nas bancadas do Estádio Dragão para assistir à partida entre Portugal e a Macedónia. A seleção nacional ganhou a partida e ficou apurada para o Mundial 2022, mas foi no fim do jogo que a mãe de CR7 recebeu a maior das ofertas.

O jogador ofereceu à mãe a camisola que usou durante a partida.

"Parabéns a Portugal pela vitória e pela passagem ao Mundial. Obrigado ao meu menino pela camisola que tá bem suada e ainda com o cheiro do meu guerreiro", escreveu dona Dolores ao exibir orgulhosa a oferta do filho.

