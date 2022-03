Dolores Aveiro já chegou ao Estádio do Dragão. A mãe de Cristiano Ronaldo vai está nas bancadas para ver jogar a seleção nacional.

"Já estou aqui para apoiar Portugal. Boa sorte", pode ler-se na legenda de uma fotografia na qual dona Dolores segura a bandeira de Portugal.

A seleção nacional defronta hoje a Macedónia do Norte. A partida, no âmbito da qualificação para o Mundial, tem início marcado para as 19h45.

