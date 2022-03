Dolores Aveiro cumpriu a tradição e usou a sua conta de Instagram para desejar boa sorte à Seleção Nacional, que hoje, 29 de março, defronta a Macedónia do Norte tendo em vista um lugar no Mundial'2022.

A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou, por isso, uma fotografia na qual surge com um elegante fato encarnado. Neste look destacou-se o lenço com a bandeira nacional que a matriarca do clã Aveiro fez questão de colocar ao pescoço.

Ora veja:

