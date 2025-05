Sempre atenta à família, Dolores Aveiro fez questão de desejar à seleção nacional de sub-15 "boa sorte" para o jogo frente ao Japão, que acontecerá às 11h15, a propósito do Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, entre os dias 13 a 18 de maio.

"Boa sorte para Portugal (sub 15)", lê-se na partilha, na qual a matriarca do clã Aveiro posa com uma camisola da seleção nacional.

Anteriormente, Dolores já tinha demonstrado o enorme orgulho que sentia do neto por estar a seguir os passos do pai, Cristiano Ronaldo.