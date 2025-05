Dolores Aveiro continua na Croácia para apoiar Cristianinho. A matriarca do clã Aveiro volta a estar esta quarta-feira, 14 de maio, nas bancadas para ver jogar o neto com as cores da seleção nacional de sub-15.

"Boa sorte para Portugal (sub15)", declarou dona Dolores ao partilhar na rede social Instagram uma das fotografias captadas após o encontro de ontem - entre Portugal e o Japão.

Hoje a seleção nacional de sub-15 defronta a Grécia no Torneio Internacional Vlatko Markovic, que decorre até ao dia 18 de maio.

