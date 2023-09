Ronaldo Nazário viveu um "dia muito especial". O ex-jogador brasileiro foi batizado na Igreja Católica, em São Paulo, e assinalou a ocasião nas redes sociais.

"A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, sinto-me verdadeiramente regenerado como filho de Deus - de um modo novo, mais consciente, mais profundo", começou por escrever o agora empresário.

"Renovo o meu compromisso de seguir o caminho do bem, por livre e espontânea vontade, crendo no amor de Jesus, no amor solidário", concluiu ainda Ronaldo Nazário.

Confira na galeria as fotografias.

